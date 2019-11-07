Adıyaman ve Şanlıurfa illeri arasında bulunan Atatürk Baraj Gölü'nün, bazı kıyı bölgelerinde suyun renginin yeşile dönmüş hali devam ediyor.

Sitilce mevkisi yakınında bulunan Atatürk Baraj Gölü'nde suyun renginin koyu yeşil olmasının ardından alınan numuneler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarında analiz ediliyor.

[Fotoğraf: AA]

Yapılan analizlerin sonucu beklenirken, göl kıyısının da 5 Kasım'dan bu yana aynı rengi koruduğu gözlendi.

Bu arada, bölgede herhangi bir toplu balık ölümüne rastlanmadığı belirtildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, bölgede çözünmüş oksijen miktarının azalması, azot ve fosfor oranının yükselmesiyle ötrofikasyon olayının meydana geldiğinin düşünüldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA