İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Savaş Toklu, aslan balığı zehrine karşı sıcak su uygulamasını önerdi.

Toklu, dalış yapmak için geldiği Bodrum'da, ilçede daha önceki yıllarda da dalış yaptığını ancak bu dalışında deniz altında farklı canlı türlerine rastladıklarını söyledi.

Daha önceden sık gördükleri deniz kestanelerini artık çok seyrek gördüklerini belirten Akın Savaş Toklu, bölgede aslan balığına rastladıklarını belirtti.

Bu türlerin hem çevredeki ekolojik dengeyi bozduğunu hem de insan sağlığı açısından sıkıntılara yol açabildiğine dikkat çeken Toklu, "Balon balığının yenmesi zehirli etkilere yol açabiliyor, bazen öldürücü de olabiliyor. Aslan balığının da dikenleri zehirli. Sırtında ve yüzgeçlerinde dikenleri var. Battığı zaman o bölgede şiddetli ağrı, şişlik, kızarıklık ve morarmaya neden olabiliyor. Hassas kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Bulantı, kusma, tansiyon düşüklüğü ve yüksekliği gibi birtakım ciddi belirtilere yol açabiliyor" dedi.

Yapılması gerekenler

Toklu, zararlı deniz canlılarının ısırması veya dikenlerini batırması durumunda yapılması gerekenler olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Aslan balığının dikeni battığı zaman yapılması gereken ilk olarak o bölgeyi sıcak suya tutmak. Bu suda yaklaşık 30-60 dakika arasında beklettiğimiz zaman zehrin etkisi azalıyor. Daha sonra kişide ortaya çıkan belirtilere göre tıbbi tedavi de gerekebilir ama ilk yardımda yapılması gereken sıcak suda bekletmek. Balon balığını da yememek lazım. Toplumun bu konuda bilinçlendiğini düşünüyorum."

İnsanların ilk yardım konusunda bilinçli davranmasının hayat kurtardığını vurgulayan Toklu, bu tür zehirlenmelerde muhakkak uzmandan yardım istenmesi gerektiğini söyledi.