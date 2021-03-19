Yüzyıllara meydan okuyan ağaçlar, zararlı bakterilerden arındırılarak, çürüyen ve ölü dokuları özel ilaçlarla tedavi ediliyor.

Bu şekilde hem yok olma tehdidi altındaki asırlık kaya fındığı ağaçlarının ömrü uzatılıp gelecek kuşaklara önemli bir miras olarak bırakılıyor hem de yaban hayatının yiyecek ihtiyacı karşılanıyor.

36 adet 500 yıllık kaya fındık ağacı olan bölge koruma altında

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Ağlı ilçesi Tostürbe Tepesi'nde 500 yıllık olduğu tahmin edilen ve gövde çapları 300 santimetreye ulaşan 36 adet anıtsal nitelikteki Türk fındığı ağacının bulunduğu ormanlık alan, Türk Fındıkları Gen Koruma Ormanı ilan edildi.

İlk olarak 2011 yılında yöre halkı tarafından gündeme getirilen 500 yıllık fındık ağaçlarının bulunduğu alanlarda Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ilk olarak fizibilite çalışmaları yapıldı.

Yöre halkına gelir, yabani hayvanlara besin sağlıyorlar

Yapılan fizibilite çalışmaları neticesinde bölgede yaşları 350 ila 500 arasında değişen 36 adet anıtsal nitelikte kaya fındık ağacı tespit edildi.

Ekipler tarafından boyları, çapları ve yaşları tespit edilerek kayıt altına alınan ağaçlar için Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi iş birliğinde restorasyon çalışması başlatıldı.

Alanında uzman 20 kişilik akademik ekip asırlık ağaçların rehabilite işlemlerini gerçekleştiriyor.

Ağaçların meyve verimini artırmak amacıyla başlatılan çalışmalar hem yöre halkına ekonomik kazanç sağlayacak hem de yaban hayatının besin ihtiyacını karşılayacak.

Temizlenen yüzeyler ardıç katranı ile boyanıyor

Öncelikle ölmüş kurumuş ve çürümeye yüz tutmuş kısımlar kesilerek ana gövdeden uzaklaştırılıyor. Ardından temizlenen yüzeyler ardıç katranı ile boyanıyor.

Canlı kısımlara balmumu ve propolis karışımı ardından ise tekrar ardıç katranı sürülüyor. Tamamen hava ve su yalıtımı sağlandıktan sonra dolgu işlemi yapılıyor.

Dolgunun üzeri tekrar doğal görünüm sağlamak için ardıç katranı ile boyanıyor.

Dolgu materyali olarak, taş yünü, elyaf, köpük, odun talaşı ve tel kafes gibi malzemeler kullanılıyor.