Sırbistan İslam Birliği Başkanı Sead Nasufovic, Sancak'ın en büyük kenti Novi Pazar'da Türk hafızları karşıladı.

Sead Nasufovic, Türk hafızların gelişinin Sancak için "tarihi" bir gelişme olduğunu, bölgenin çeşitli kentlerinde görev yapacak hafızların İslam Birliğine bağlı Kur'an-ı Kerim kurslarında eğitim vereceğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile birçok ortak proje yürüttüklerini anlatan Nasufovic, "Hafızların 5 yıla kadar burada kalmasını planlıyoruz. Umuyorum sayıları her yıl daha da çoğalacaktır" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Sancak Müftüsü Senad Halitovic de Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılının anıldığı özel bir günde Türkiye'den hafızların gelmesinin kendilerini onurlandırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Hafızlar, Sancak'ın her kentinde görev yapacak. Onlar, Kur'an-ı Kerim öğretecek, camilerimizde namaz kıldıracak. Bu, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yaptığımız projelerden sadece biri."

Ramazan ayı boyunca görev yapacaklar

Türk hafızlardan Muhammed Emin Tok da kardeş Sancak'a gelmekten mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Türkiye'den ayrılırken Sancak'ın bizden bir yer olduğunu söyledi herkes. Biz burada imam ve alimler yok diye değil, Türkiye ile Sırbistan arasındaki dostluk köprüsüne bir tuğla olalım diye geldik" dedi.

Türk hafızların yaklaşan ramazan ayı boyunca da birçok göreve dahil olacağı öğrenildi.