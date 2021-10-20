Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 16:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aşı yaptırmayan hamile kadın koronavirüse yenik düştü
[Fotoğraf: İHA]
Kırıkkale'de koronavirüse yakalanan 7 aylık hamile kadın, bebeğini göremeden yaşamını yitirdi. Sezaryen ile kurtarılan bebek ise hastanede tedavi ediliyor.
Kırıkkale'de koronavirüsüne yakalan 7 aylık hamile Tuğba Altıntop, hastanede tedaviye alındı. 20 gündür koronavirüs tedavisi gören Altıntop'un durumu ağırlaşınca, bebeği sezaryen ile kurtarıldı. Entübe edilen anne Altıntop, oğlunu göremeden yaşamını yitirdi.
Tuğba Altıntop'un cenazesi, Etiler Mahallesi Dörtyol Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Altıntop'un COVID-19 aşısını yaptırmadığı öğrenildi.
Etiketler: Kırıkkale Koronavirüs
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