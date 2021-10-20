Orhan Alp, oğlu Okan Alp ile 13 yıldır Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun kılavuzluğunu organize ediyor. 71 yaşındaki Orhan Alp, "Motosiklet tutkumuz anne karnında başladı" diyor.

Baba Orhan Alp, motosiklet sevgisini “Biz de bu sevda aileden geliyor, oğlum da aynı vaziyette benim gibi ana karnındayken motosiklete biniyordu.Tek kelimeyle şöyle diyebilirim; araç bedeni taşır, motosiklet ruhu taşır. Motosikletsiz bir hayat düşünemiyorum” diye anlatıyor.

"Ben doğuma giderken motosiklet üzerinde gitmişim" diyen Orhan Alp, sözlerini şöyle sürdürüyor:

"O zamanlar vasıta da yok, babam mecburen annemi motosikletine bindirmiş. Sepetli motosikletle hastaneye gitmişiz. Ondan evvelde ev oturmalarında, gezmeye giderken annemin karnında motosiklete biniyordum. Doğduğum günden beridir motosiklet üzerindeyim daha da inmedim. Bu yaşta motosikletimle bir senede 30 bin kilometreye yakın yol yapıyorum".

Gerekli eğitimi aldıktan ve güvenlikli bir şekilde teçhizatıyla giyindikten sonra motosiklete binmenin güvenli olduğunu ifade eden Orhan Alp, "İşin fiyakasına kaçmayacaksınız. Şeytan kulağına kurşun benim kırığım, çıkığım, çiziğim yok. Aynı vaziyette Allah esirgesin oğlumda da yok, torunumda da yok, eşimde de yok. Bilinçli biniyoruz" şeklinde konuşuyor.

lk dönemlerde Alanya'dan başladıkları turu İstanbul'da bitirdiklerini anlatan Orhan, Alp, "Her gün 200 kilometre yol kat ediyorduk. En son bu seneki Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na da katıldım, Ürgüp'ten başlayacaktık, hava muhalefeti nedeniyle Konya'dan başladık, Alanya, Kemer, Fethiye, Marmaris, Bodrum ve Kuşadası'nda bitirdik" diyor.

