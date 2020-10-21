Aracıyla Kars yolundan Ardahan'a giriş yapan sürücü ve yanındaki arkadaşı yiyecek arayan bozayıyı fark etti.

Yol kenarında yiyecek arayan bozayı uzun bir süre görüntülenmesine aldırış etmeden arayışını sürdürdü.

[Fotoğraf: İHA]

Yol boyunca yiyecek arayan ayı daha sonra giderek gözden kayboldu.

O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.