Haber Giriş: Kaynak: İHA
Ardahan'da acıkan bozayı şehre indi
[Fotoğraf: İHA]
Ardahan’da yiyecek aramak için şehre inen bozayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Aracıyla Kars yolundan Ardahan'a giriş yapan sürücü ve yanındaki arkadaşı yiyecek arayan bozayıyı fark etti.
Yol kenarında yiyecek arayan bozayı uzun bir süre görüntülenmesine aldırış etmeden arayışını sürdürdü.
[Fotoğraf: İHA]
Yol boyunca yiyecek arayan ayı daha sonra giderek gözden kayboldu.
O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.
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