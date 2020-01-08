Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın desteğiyle, Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü öğrencileri, örnek bir projeye imza attı.

Projeleri kapsamında Yunus Emre Kampüsü'nde bulunan sokak hayvanları için kulübe tasarlayan öğrenciler kulübeleri kampüsün uygun noktalarına yerleştirdi.

Anadolu Üniversitesi bünyesindeki atölyeler tarafından hazırlanan kulübeler özellikle kış aylarında zorluklarla mücadele eden sokak hayvanları için güvenli birer alan.

"6 adedini yerleştirdik, kulübe sayısı artacak"

Rektör Çomaklı kulübelerin öğrenciler tarafından yapıldığını söyledi:

"Bu kulübeler daha güzel şeylerin başlangıcı. Önümüzdeki günlerde bu ve benzeri konularla ilgili farklı planlarımız var. Havaların soğuduğu ve kış şartlarının ağırlaştığı şu günlerde sokak hayvanları için bu durumu ikame etmemiz gerekmekte. Bugün itibarıyla 6 adet kulübe kampüste uygun gördüğümüz yerlere yerleştirildi, ilerleyen günlerde de bu kulübe sayısı artacak.”

Kaynak: TRT Haber