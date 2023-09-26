Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile RTÜK, "ailenin korunmasına" yönelik işbirliği yapacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık ve RTÜK arasında aile bütünlüğünün korunması; korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç aile fertleri ile çocuklarına her türlü maddi, manevi ve sosyal destek sağlamak amacıyla gerekli planlamaların yapılması, eğitim faaliyetleri ve programlar hazırlanarak uygulanması amacıyla 28 Eylül'de "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine İlişkin İş Birliği Protokolü" İstanbul'da törenle imza altına alınacak.

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılacak.

Beş yıl yürürlükte olacak protokol kapsamında, ailelerin huzur ve mutluluğunu tehdit eden kötü alışkanlık ve bağımlılık sorunlarına ilişkin farkındalığı artırıcı, aileyi destekleyici programlarla çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunmasının yanı sıra sağlıklı gelişimine yönelik içerikler hazırlanacak.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma kültürünü geliştirecek programlar

Protokol kapsamında, kadına karşı her türlü şiddet ve ayrımcılığı önlemek, engellilerin eğitimini, istihdamını ve toplumsal hayata katılmalarını destekleyici programlarla aktif yaşlanma bağlamında yaşlıların toplumla bütünleşmesini, boş zamanlarının etkili biçimde değerlendirmesini destekleyici programlar gerçekleştirilecek.

Ayrıca, şehit yakınları ile gazilerin sosyal ve kültürel bakımdan desteklenmesi amacıyla çalışmalar yürütülerek, sosyal yardımlaşma ve dayanışma kültürünü geliştirecek programlar hazırlanacak.

Protokolle, yayın kuruluşlarının ailenin korunması ve güçlendirilmesi bağlamında aile, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar ile şehit yakınları ve gazilere yönelik kamusal sorumluluk anlayışıyla yayın yapması önerilecek ve teşvik edilecek.

"Gözünden Sakındığını Dijitalden Sakın Projesi"nin lansmanı yapılacak"

İmza töreninde ayrıca ebeveynlerin ve toplumun, çocuklarla ilgili tüm paylaşımlarda daha dikkatli olmalarını teşvik etmeyi ve dijital mahremiyet konusunda bilinçli bir tutum geliştirilmesini amaçlayan "Gözünden Sakındığını Dijitalden Sakın Projesi"nin de lansmanı yapılacak.

Bakanlığın "eğitim ailede başlar" ilkesini temel alarak, ebeveynlerin çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşma eyleminin artışına dikkat çeken projeyle, ailelerin bu eylemi neden gerçekleştirdiği, etkileri ve sonuçlarının derinlemesine incelenmesi amaçlanıyor.

Projeyle, toplumda dijital mahremiyet konusunda farkındalık oluşturulması, ebeveynlerin ve toplumun, çocuklarla ilgili tüm paylaşımlarda daha dikkatli olmalarının teşvik edilmesi ve dijital mahremiyet konusunda bilinçli tutum geliştirilmesi hedefleniyor.

Çocuk ihmal ve istismarını önlemeye yönelik çalışmalar yürütülecek

İki yıl sürecek proje kapsamında, ebeveynlerin dijital platformları doğru kullanımına yönelik farkındalık çalışmaları oluşturularak, çocuk ihmal ve istismarını önlemeye yönelik çalışmalar yürütülecek.

Ebeveynlerin ve bireylerin, kişisel bilgilerini ve görsellerini sosyal medyada daha sorumlu şekilde paylaşmaları teşvik edilecek.

Projenin tanıtım toplantısında Bakanlık ve RTÜK tarafından dijital mahremiyet farkındalığı oluşturmak için hazırlanan "Yeni Medya Kişisel Veri Gizliliği ve Dijital Dünya Farkındalığı" konulu kısa filmin gösterimi yapılacak.

Ayrıca proje kapsamında akademisyen, yazar, dijital platform Türkiye temsilcileri, fenomenler, ebeveynler ve sanatçıların katılımıyla çalıştaylar düzenlenecek. Çalıştaylar sonucunda ortaya çıkan raporlarla oluşturulan eylem planı ve kılavuz yayımlanacak.