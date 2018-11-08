Ağaç köklerinden yaptığı eserler müzede sergilenecek

Otel ve restoran işleten 74 yaşındaki Dursun Ali İnan, bölgede topladığı ağaç köklerinden hayvan figürleri, sandalye, masa, avize ve çeşitli dekoratif eşyalar hazırlıyor.

Aynı zamanda koleksiyonerlik belgesi de bulunan İnan, yıllardır tarihi eser niteliğindeki eşyaları topluyor.

İnan, 1993 yılında Uzungöl'de 17 noktada büyük çaplı çığlar yaşandığını, babaevinin de bu sırada yıkıldığını söyledi.

Çığın etkisiyle dağdan çok sayıda ağacın yerleşim yerine sürüklendiğini belirten İnan, ağaçların önemli kısmını Orman İşletme Müdürlüğünün aldığını, bir kısmını da vatandaşların kullandığını anlattı.

"Bu iş adeta kanıma karıştı"

Ağaç köklerini çeşitli hayvan şekillerine benzettiğini dile getiren İnan, "Ağaç kökleri neye benziyorsa onu yapmaya, tamamlamaya başladım. 'Bir inek yapalım, öküz yapalım, şu olsun, bu olsun' derken 1993'den bugüne kadar boş zamanlarımda bunlarla uğraşıyorum. Bu iş adeta kanıma karıştı" dedi.

İnan, dağcılıkla uğraştığını vurgulayarak, dağ tepe dolaşırken rüzgar ya da farklı bir nedenle yıkılan ağaçların köklerini de incelediğini, bir şeylere dönüştürebileceğini düşündüğü kökleri atölyesine taşıdığını söyledi.

Ağaç köklerinden hayvanlara benzeyen 96 parça hazırladığını belirten İnan, 60'a yakın da koltuk, masa gibi çeşitli eşyalar yaptığını anlattı.

İnan, otelde ve restoranda sergilediği bu ürünlerin çürümemesi için yıllık bakımlarının yapılması gerektiğinden bahsederek, şunları söyledi:

"Bunları herkesin görebileceği bir yerde sergilemenin hesaplarını yapıyoruz. 74 yaşındayım, ne kadar korurum bilemiyorum ama bunları dünyaya bir eser olarak bırakmak için uğraşıyorum."

Ahşap kültürevi inşa edilecek

Aynı zamanda koleksiyonerlik belgesi de olduğunu belirten İnan, yıllardır topladıkları bini aşkın eşyanın 596 parçasının İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce kayıt altına alındığını aktardı.

İnan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden 3 bin 700 metrekarelik alan kiraladığını söyledi.

Dursun Ali İnan, derenin kenarındaki alanın bin 300 metrekarelik bölümünde, eserlerin sergileneceği, bir kısmı kapalı ve yöre mimarisine uygun, bölgedeki geleneksel yaşamın anlatılacağı ahşap kültürevi inşa edileceğini belirtti.

"Yaptığım iş hobi haline geldi"

Başarmak için yola çıktığını söyleyen İnan, şöyle konuştu:

"Ben zorlukların içinde doğdum ve zorlukları seviyorum. Her zaman, 'en çok yorulduğum gün, boş kaldığım gündür' derim çünkü yoruyor beni boş kalmak. 22 yılda Avrupa'da gezmediğim müze çok azdır, bunların yanında elbette bizimki devede kulak bile olmaz ama onlardan da örnekler alıyoruz. Yaptığımız çalışmanın benzeri çok azdır, farkı bu olur herhalde. Bu çalışmanın, Karadeniz turizmine yeni bir ışık tutacağına inanarak yola çıktım. Yaptığım iş hobi haline geldi, hoşuma gidiyor bununla uğraşmak."

Çalışmaları 2019 Ağustos'ta tamamlamayı planladıklarına dikkat çeken İnan, "Sergi alanında yer alacak objeler, uzmanlar tarafından yerleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze statüsünde olacak" dedi.

Kaynak: AA