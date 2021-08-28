Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'de görevli TCG Alanya Mayın Avlama Gemisi balıkçı şamandırasına ve ağa dolanmış vaziyette bulduğu caretta carettayı tespit etti.

NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2’de görevli TCG ALANYA mayın avlama gemimizin balıkçı şamandırasına ve ağa dolanmış vaziyetteyken tespit ettiği Caretta Caretta kaplumbağası Mayın Harbi Dalgıçlarımızın müdahalesi ile kurtarıldı. Sevimli dostumuza geçmiş olsun. pic.twitter.com/T7CPmE7b40 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 28, 2021

Caretta carettanın gemide görevli Mayın Harbi dalgıçlarının müdahalesi ile kurtarıldığı belirtilerek, "Sevimli dostumuza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. Bakanlık tarafından caretta carettanın fotoğrafı da paylaşıldı.