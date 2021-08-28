Ağa dolanmış caretta carettayı Mehmetçik kurtardı
Milli Savunma Bakanlığı, balıkçı ağlarına takılan caretta carettanın kurtarıldığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'de görevli TCG Alanya Mayın Avlama Gemisi balıkçı şamandırasına ve ağa dolanmış vaziyette bulduğu caretta carettayı tespit etti.
NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2’de görevli TCG ALANYA mayın avlama gemimizin balıkçı şamandırasına ve ağa dolanmış vaziyetteyken tespit ettiği Caretta Caretta kaplumbağası Mayın Harbi Dalgıçlarımızın müdahalesi ile kurtarıldı. Sevimli dostumuza geçmiş olsun. pic.twitter.com/T7CPmE7b40— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 28, 2021
Caretta carettanın gemide görevli Mayın Harbi dalgıçlarının müdahalesi ile kurtarıldığı belirtilerek, "Sevimli dostumuza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. Bakanlık tarafından caretta carettanın fotoğrafı da paylaşıldı.
- 15:29
- 15:33
- 15:31
- 15:15
- 14:59