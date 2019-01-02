Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yaşayan ressam ve heykeltıraş Hacı Fendoğlu, ilçede açtığı kurs merkezinde gençlere eğitim veriyor.

Heykeltıraş Fendoğlu, karı sanata dönüştürdü. Herkes gibi kardan adam yapmak yerine yöreye ait kültürel izleri taşıyan 12 kişilik folklor ekibi yaptı.

Daha önce kardan araba yaptığını söyleyen Fendoğlu, "Tabi şimdi malzeme bedava olunca her yıl çalışıyorum böyle. İşte bizler şenliklerimizde, festivallerimizde böyle halaylar çekeriz. İşte bizim meşhur davulcularımız, halay ekibimiz. Her daim insanı mest eden halaylarıyla coşturuyor bizleri.'' dedi.

Kardan folklor ekibi görenlerin büyük beğenisini kazandı.

Haber: Ahmet Arslantaş

