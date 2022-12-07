Doğu Karadeniz'in zirveleri karla kaplı, beyaz örtünün yakın zamanda vadilere de inmesi bekleniyor.

Kar yağışı öncesi köylerde son hazırlıklar yapılıyor. Trabzon Çaykara'daki evinde tek başına yaşayan 90 yaşındaki Raife Koş da kışlık telaşında.

Fındık, elma kurusu, Trabzon hurması ve tarladan alınan son mahsuller... Raife teyze bu hazırlıkları hem kendisi hem de çocukları için yapıyor.

Raife nine yaptığı hazırlıkları, "Elmaları kırdım. Ettim onları elma kurusu. Çocuklar yerseler yerler. Fındık kırarım, patates soyarım. Yayladan lahanalar geldi bana. Onları soydum, koydum dolaba. Şimdi onlardan alır, yaparım lahana" sözleriyle anlattı.

Ömrü köyde geçti

Ömrünü köy ve yaylada geçirmiş Raife Nine. Kentte yaşayan oğulları annelerini yanlarına almak istese de onun gönlü köyde kalmaktan yana.

"Ben burayı seviyorum. Bıraksalar beni yine dururdum ama bırakmıyor beni oğullarım.'Annemiz yalnız, 90 yaşında kadın köyde, yalnız durabilir mi' diyorlar. Onun için İshak yakındır Trabzon'da. Gidiyorum oraya. Öbür uşağım da istiyor beni. Ankara ıraktır. Oraya gidemem. Anladın mı ama Allah düşürmesin. Haçan düşersin gidersin."

Raife Teyze, istemese de bu kışı Trabzon'daki oğlunun yanında geçirecek.

Haber: Hüseyin Atmiş

Kamera: Fatih Ayaz