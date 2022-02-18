Güne erken saatlerde başlayan Yusuf Pekmezci, Necatibey Caddesi'nde boya sandığını kurarak müşterilerine hizmet veriyor. Gün boyunca ayakkabı boyayan Pekmezci için çevredeki güvercinler ise farklı bir anlam taşıyor.

Uzun yıllardır güvercinleri besleyen Pekmezci, sabahları işe gelirken kuşlar için simit veya ekmek alıyor. Pekmezci'nin çoğunu elleriyle beslediği güvercinler de boya sandığının etrafını sarıyor.

Çevredeki iş yeri sahipleri ve müşterilerin de büyük takdirini kazanan Pekmezci için güvercinler adeta en yakın arkadaşları oldu.

10 yaşından bu yana ayakkabı boyacılığı yaptığını söyleyen, Pekmezci, "Ben evde sıkılıyorum. Alıştım çalışmaya" dedi.

"Bozuk paralarımla onlara simit alıyorum"

Pekmezci, boya sandığının etrafını saran güvercinlerle arasında farklı bir bağ oluştuğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kuşlar sabah gelir, öğlen gelir, akşam gelir. Beni görünce gelirler. Ekmek veriyorum, simit veriyorum. Sabah gelirken bozuk paralarımla simit alıyorum. Kuşlar gelince veriyorum onlara. Yakındaki bir binanın çatısında duruyorlar, beni görünce geliyorlar"

Kuşları çok sevdiğini anlatan Pekmezci, onları beslediğinde çok mutlu olduğunu söyledi.