1970'li ve 80'li yıllarda tedavülde olan 50 kuruşların üzerindeydi silüeti. “Türk Gelin Başlığı" ile madeni paraya basılan ilk Türk kadını olarak tarihe geçti.

Sabiha Tansuğ halktan biri. Onu özel kılan ise “başlık” tutkusu... Tansuğ’un silüetini paraya taşıyacak hikaye ilkokulda başladı. Müsamere sırasında taktığı “eğribaş” adlı gelin başlığı kaderini şekillendirdi.

“Milas’ta 1. sınıfta müsamerede başıma giydirdiler. Annem de çok yakıştı kızıma alamadım, bir eğribaş alamadım kızıma, bir eğribaş alamadım ömrü billah dedi.”

Tansuğ, “eğribaş”a yıllar sonra sahip olabildi. Milas’ta “eğribaş” bulmak için ev ev gezdi. O günden sonra Anadolu'nun dört bir yanını dolaşan Tansuğ, Türk halk kıyafetlerini özellikle de başlıkları topladı.

"Türk Gelin Başlığı" ile demir paraya basıldı

Tansuğ, ilk sergisini İstanbul’da açtı. Sergiyi gezen dönemin darphane müdürü el işlemelerine hayran kaldı.

“Başlık konusu çok önemli, bu kadını bulalım, mühim biri demişler. Telefon geldi bana 'Başlıkları da alın, darphaneye gelin. Paraların üstüne resminizi basacağız, fotoğraf çekeceğiz'. Ben şaşırdım, 'Geliyoruz' dedik, başlık aldık gittik.”

1971 yılında Sabiha Tansuğ, “Türk Gelin Başlığı" ile demir paraya basıldı. Tansuğ'un yurt dışında açtığı sergiler de büyük beğeni topladı.

“Rothschild’lerden teklif geldi bana burada kalsın sergi diye, bırakamam dedim. Türkiye beni paraların üzerine bastı dedim. Türkiye’ye karşı gelmiş olurum, ihanet etmiş olurum.”

Koleksiyonunu İzmir’de de sergilemek istiyor

86 yaşındaki Tansuğ, başlıkların peşinde geçen ömründe birbirinden değerli parçalar biriktirdi.

Sabiha Tansuğ’un koleksiyonlarında 16’ncı yüzyıldan günümüze binlerce başlık ve obje yer alıyor. Eserlerin her birinin hikayesi ayrı.

İlerleyen yaşına rağmen çalışmalarını sürdüren Tansuğ, koleksiyonunu İstanbul’un ardından İzmir’de de sergilemek istiyor.

Haber: Bahar Toprak

Kamera: Yusuf Beşli