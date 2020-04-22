Tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs nedeniyle bu yıl evlerde kutlanıyor. 100. yıl için hazırlanan etkinlikler iptal edilmek zorunda kalsa da TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un çağrısıyla videolar çekiliyor.

İşte bu çağrıya kulak verenlerden biri de Adem Bilgili... Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğrenim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili’nin dört yıl önce koruyucu ailesi olduğu Adem, ay yıldızlı tişörtünü giyerek İstiklal Marşı’nı okudu. Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili videoyla ilgili olarak şöyle konuştu:

“23 Nisan’ı bütün dünya çocuklarının ortak bayramı olarak ona öğrettik. Adem de bayramı böyle kabul etti. Gerçeği de bu... Başka hiçbir ulusun özel bir çocuk bayramı yok. Sadece Türkiye’nin var. O da bütün dünya çocuklarına armağan edilmiş bir bayram. Adem bunu, bu şekilde öğrendi. TBMM Başkanımızın, 23 Nisan’da herkes İstiklal Marşı’nı okuyacak ben de okuyacağım, çağrısı üzerine ablası Adem’e İstiklal Marşı’nı öğretti. Sonra Türk bayraklı bir tişörtle marşı okudu. 23 Nisan günü de Adem balkona çıkacak ve Meclis Başkanımızın çağrısına uyarak İstiklal Marşı’nı tekrar okuyacak. ”

Adem Bilgili, 21 Haziran 2014 doğumlu. Etiyopya asıllı küçük çocuk İstanbul’da dünyaya geldi. 4 yıldır da Bilgili ailesinin bir ferdi olarak onlarla birlikte yaşıyor. Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, koruyucu ailesi olduğu Adem için “Dört yıldır bizim evladımız, bizim üçüncü çocuğumuz” diyor.



