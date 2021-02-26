Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2020 yılında 3 bin 412 yangın çıktı.

Çıkan yangınların 325’i yıldırım düşmesi, 138’i elektrik hatları ve 2 bin 949’u insan kaynaklı olurken, 29 bin 487 futbol sahası büyüklüğündeki 20 bin 936 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yangınlar ekonomik kayba da yol açtı

Türkiye’nin ciğerlerini yakan yangınlar, ekonomik olarak da zarara yol açtı.

Yangınları söndürmek için yaklaşık 600 milyon lira, yanan alanları ağaçlandırmak için ise 200 milyon lira harcandı.

En büyük yangının söndürülmesi için 93 saat uğraş verildi

5 Eylül’de Hatay’ın Samandağı ilçesinde çıkan yangın 2020’nin en büyük orman yangını oldu.

Uçak ve helikopterlerin 520 saatlik uçuş gerçekleştirerek alevlere yaklaşık 12 bin ton su bıraktığı yangın, 93 saatte kontrol altına alındı.

3 bin 446 hektardaki ormanın kül olduğu yangında, ilk defa İHA’lar kullanıldı.

Yeniden ormanlaştırma çalışmaları yapılıyor

Yanan alanların yeniden ormanlaştırılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda yanan alanların bir kısmına tohum ekimi yapılırken, bir kısmına da 30 milyon fidan dikilecek.

Söz konusu çalışmalar için de 200 milyon lira harcama yapılması öngörülüyor.

435 fail tespit edildi

İnsan kaynaklı yangınların faillerinin tespit edilmesi sürecinde 435 yangının faili tespit edilerek, haklarında soruşturma başlatıldı.

Orman yangınlarına neden olanlara verilen cezaların artırılması isteniyor.