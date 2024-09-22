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Yaşam
AA 22.09.2024 14:52

2 kilo 200 gramlık patlıcan görenleri şaşırttı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, bir çiftçinin hobi bahçesinde yetiştirdiği patlıcanlardan birinin ağırlığı 2 kilo 200 grama ulaştı.

2 kilo 200 gramlık patlıcan görenleri şaşırttı

Bağkonak köyünde çiftçilik yapan emekli devlet memuru Mehmet Aydın, hobi bahçesindeki sebzeleri toplamak için gittiğinde büyük bir patlıcan olduğunu fark etti.

Patlıcanı bahçeden tartmaya götüren Aydın, patlıcanın ağırlığının 2 kilo 200 gram olduğunu gördü.

Patlıcan, Yalvaç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince incelenirken, yöre halkının ilgi konusu oldu.

Patlıcanın tohumlarının alınması için çalışma başlatıldı.

"Ürünlerimizde hormon veya zirai ilaç kullanmıyoruz"

Aydın, üretilen patlıcanın tamamen organik olduğunu söyledi.

Kendi ihtiyaçları için hobi bahçesinde sebze ürettiğini belirten Aydın, "Bahçemizdeki bir patlıcanın anormal şekilde büyüdüğünü gördüm. Ürünlerimizi kendimiz tükettiğimiz için hiçbir şekilde hormon veya zirai ilaç kullanmıyoruz" dedi.

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