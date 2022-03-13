Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 05:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta yangın: 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: İHA]
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 3 katlı ahşap binanın çatı katında sobadan kaynaklı yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle alevler, kısa sürede evin tamamını sardı.
Mahalle sakinleri, itfaiye olay yerine ulaşıncaya kadar kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında ev kullanılmaz hale geldi. .
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