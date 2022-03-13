Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 3 katlı ahşap binanın çatı katında sobadan kaynaklı yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler, kısa sürede evin tamamını sardı.

Mahalle sakinleri, itfaiye olay yerine ulaşıncaya kadar kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında ev kullanılmaz hale geldi. .