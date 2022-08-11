Meteoroloji ve AFAD'ın uyarısını yaptığı şiddetli yağış, kentte sabah saatlerinde etkili oldu. Bir anda bastıran kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinin farklı noktalarında mazgallar tıkandığı için yollarda su birikintileri oluştu.

Zonguldak ile Kozlu ilçesini birbirine bağlayan sahil yolunu, mazgalların tıkanması sonucu su bastı.

Yolda ilerlemeye çalışan bazı sürücülerin araçları yolda kaldı. İlçeye ulaşım aksarken, ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.