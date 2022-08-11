Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 11:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta sahil yolu sular altında
[Fotograf: AA]
Zonguldak'ta sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak nedeniyle Kozlu sahil yolu sular altında kaldı.
Meteoroloji ve AFAD'ın uyarısını yaptığı şiddetli yağış, kentte sabah saatlerinde etkili oldu. Bir anda bastıran kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinin farklı noktalarında mazgallar tıkandığı için yollarda su birikintileri oluştu.
Zonguldak ile Kozlu ilçesini birbirine bağlayan sahil yolunu, mazgalların tıkanması sonucu su bastı.
Yolda ilerlemeye çalışan bazı sürücülerin araçları yolda kaldı. İlçeye ulaşım aksarken, ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.
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