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Türkiye
AA 21.08.2023 06:30

Zonguldak'ta otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Ş.G'nin kullandığı otomobille Muhammed Ali Arslan idaresindeki motosiklet, Çaydeğirmeni beldesi Kaypaklar mevkiinde çarpıştı.

Kazada Arslan ile motosiklette bulunan Gökhan Katıoğlu ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Arslan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralının ise tedavisi sürüyor.

Öte yandan kazada yaşamını yitiren Arslan'ın, AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu olduğu öğrenildi.

AK Parti Zonguldak İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Elim bir kaza sonucu Rahmeti Rahman'a kavuşan AK Parti Bartın İl Başkanımız Sayın Yaşar Arslan'ın kıymetli oğlu Muhammet Arslan kardeşimize Yüce Allah'tan rahmet, Yaşar Arslan başkanımız başta olmak üzere ailesi ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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