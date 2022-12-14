Kilimli ilçesinden Muslu beldesine seyreden F.K'nin kullandığı 67 AT 873 plakalı lise öğrencilerini taşıyan midibüs, Çatalağzı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada 1 öğrenci yaşamını yitirdi, biri sürücü 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılırken, jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden öğrencinin cenazesi, incelemelerin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Servis aracının Kilimli Anadolu Lisesi ve Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıdığı öğrenildi.

Aracı kaldırma çalışmalarının devam ettiği bölgede, öğrencilerin etrafa dağılan eşyaları görevlilerce toplanarak kaza mahallinde bekleyen yakınlarına teslim edildi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.