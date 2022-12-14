Kumluca ve Finike'de 11 Aralık günü akşam saatlerinde başlayıp, sabaha kadar devam eden yağmur, iki ilçede hasara neden oldu.

Kumluca'da Salur, Sarıcasu ve Ortaköy mahallelerinde etkili olan yağmur nedeniyle ilçe merkezinden geçen Gavur Çayı ile üç dere taştı. Sokak ve caddeler göle döndü, park halindeki otomobiller, sel sularına kapılıp, sürüklendi.

Örtü altı üretim merkezi Kumluca'da yüzlerce sera ile çok sayıda binanın birinci katı ve müstakil evleri su bastı. Sel felaketinden 497 araç, yaklaşık 100 konut ile 920 iş yeri hasar gördü.

13 bin 210 dekar sera etkilendi

Kumluca'da 16 mahallede 21 bin dekardaki örtü altı üretim alanının 12 bin dekarı selden etkilendi. Salur bölgesinde 6 arı yetiştiricisine ait 1000 arı kovanı selde zarar gördü.

Hacıveliler'de 3 çiftçiye ait 38 küçükbaş hayvan telef oldu. İlçede yaklaşık 3 bin çiftçinin serasında hasar oluştu.

Finike'de 497 çiftçinin 1100 dekar, Demre'de ise 30 üreticiye ait 110 dekarlık alan ve 110 arılı kovan zarar gördü. Antalya genelinde 12 Aralık'ta meydana gelen sel felaketinden çoğu domates ve biber ekili, 13 bin 210 dekar sera etkilendi.

[Fotoğraf: DHA]

“Sebze ve meyvede ciddi oranda azalma yaşandı”

Bölgede yaralar sarılmaya başlanırken, ürünlerin hasar görmesi nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Toptancı Hali'ne giren sebze ve meyvede ciddi oranda azalma yaşandı.

KUM-SEK-DER Başkanı Rahmi Açıkyürek, “Afetten zarar gören tüm bölge halkımıza ve tüm çiftçilerimize geçmiş olsun. Afetten önce halimize giren ürün ile afetten sonra giren ürün arasında yüzde 90 azalma olmuştur. Bundan dolayı mevcut talebin karşılanmaması nedeniyle fiyatlar otomatik olarak yükselişe geçmiştir” dedi.

[Fotoğraf: DHA]

“Yaralarımız hızlı bir şekilde sarılıyor”

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, sel felaketinde devletin bütün organlarıyla ilçede olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“3 Bakanımız Kumluca'daydı. Büyükşehir Belediyemiz, çevre belediyelerimiz, AFAD, Karayolları, DSİ, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri buradaydı. Yaralarımız çok hızlı bir şekilde sarılıyor. Çiftçilerimiz çok yoğun şekilde çalışıyor. Devletimizin desteğini esirgemediği takdirde biz üretmeye devam edeceğiz. Belki 5-10 gün süreçte hasatları yapamayacağız ama diğer zarar görmeyen bölgeler üretime devam ediyor. Sofraları boş bırakmayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kumluca ilçesinde pazartesi gününe kadar eğitim-öğretime ara verildi.



