Zonguldak'ta maden işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı31 Ekim 2019 Perşembe 10:10 - Son Güncelleme 31 Ekim 2019 Perşembe 10:33
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ilçesinde, maden işçilerini taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 15 kişi yaralandı.
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesine giden maden işçilerini taşıyan Mustafa T'nin kullandığı işçi servisi, Zonguldak-Ereğli kara yolu Kandilli mevkiinde devrildi.
Kazada, sürücü ile minibüsteki 14 işçi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 kişinin durumu ağır
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Okan Bozkurt'un hayati tehlikesi bulunuyor.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, çalışmaların ardından normale döndü.
Genel Maden İşçileri Sendikası Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, TTK Kozlu Müessesesine giden maden işçilerini taşıyan servis minibüsünün devrildiğini belirterek, "Yaralı madenci kardeşlerimiz ilçemizdeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bir arkadaşımızın durumu ağır" dedi.
Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu da kaza sonrası hastanede tedavi gören maden işçilerini ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA, DHA