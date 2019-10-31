Türkiye
Aranan FETÖ şüphelisi asayiş denetiminde yakalandı31 Ekim 2019 Perşembe 10:07 - Son Güncelleme 31 Ekim 2019 Perşembe 10:08
Kırklareli'nde FETÖ/PDY üyeliğinden aranan şüpheli asayiş denetiminde yakalanarak tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karamesutlu köyü yakınlarındaki asayiş denetiminde M.Ü.Y. yönetimindeki otomobili durdurdu.
GBT sorgulamasında şüpheli hakkında "FETÖ/PDY üyesi" olduğu iddiasıyla yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan M.Ü.Y, Babaeski Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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