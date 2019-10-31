Türkiye
Havalimanında baston görünümlü kılıç ele geçirildi31 Ekim 2019 Perşembe 09:35 - Son Güncelleme 31 Ekim 2019 Perşembe 10:00
Van Ferit Melen Havalimanı girişinde şüphe üzerine durdurulan otomobilin bagajında, baston görünümlü kılıç ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri, havalimanı giriş noktasında durdurdukları otomobilde arama yaptı. Aramada otomobilin bagajında baston görünümlü, sap kısmı çekilince kesici alete dönüşen 87 santimetre uzunluğunda kılıç ele geçirildi.
Polis, kılıca el koyarken, otomobil sürücüsü hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: DHA
Etiketler: van ferit melen havalimanı baston görünümlü kılıç