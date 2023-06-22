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Türkiye
DHA 22.06.2023 22:27

Zonguldak'ta işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iplik fabrikasında çalışan işçileri taşıyan araç takla attı. Kazada yaralanan 7 işçi çevre hastanelere kaldırıldı.

Zonguldak'ta işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Yazıcılar köyü mevkiinde iplik fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı M.T. yönetimindeki minibüs, ana yola çıktığı sırada F.Ç.'nin kullandığı otomobille çarpışıp takla attı.

Kazada, minibüsteki 7 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

​Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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