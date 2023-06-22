Zonguldak'ta işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Yazıcılar köyü mevkiinde iplik fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı M.T. yönetimindeki minibüs, ana yola çıktığı sırada F.Ç.'nin kullandığı otomobille çarpışıp takla attı.
Kazada, minibüsteki 7 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.