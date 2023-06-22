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Türkiye
AA 22.06.2023 21:37

Muş'ta okulun çatısında yangın

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangın sonucu ekipler okul çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Muş'ta okulun çatısında yangın

Hürriyet Mahallesi'nde 4 katlı okulun güneş enerjisi panelleri bulunan çatısında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine okula gelen itfaiye ekipleri, yangını 1,5 saatte kontrol altına aldı.

Muş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da destek için hazır bulundu.

Yangının sebebi henüz belirlenemedi

Okula gelen İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, gazetecilere, çatıda tespit edilemeyen nedenden dolayı yangın çıktığını söyledi.

Yangının zamanında kontrol altına alındığını belirten Kıvanç, şöyle konuştu:

"Allah'a şükür yangın çatıda başlayıp çatıda son buldu. Sınıflarımıza, okulun diğer bölümlerine geçmeden kontrol altına alındı. Muş Belediyesine ve ekiplerine teşekkür ediyorum. Okulumuzun A bloğunda GES var. Ürettiğimiz enerjiyi satıyoruz. B blokta panel daha az. Henüz kesin tespit edemedik ama GES panellerimizde zarar gördü. İnşallah bunları da onaracağız, okulumuzu tekrar eğitim öğretim sezonuna hazırlayacağız."

Muş Emniyet Müdürü Engin Kaloğu'nun da geldiği okulun çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

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