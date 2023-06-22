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Türkiye
AA 22.06.2023 21:28

Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kuzenini öldüren zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 kuzenini öldüren zanlı Mehmet K. tutuklandı.

Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kuzenini öldüren zanlı tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinde 3 kuzen arasında, Eğil ilçesindeki arazi nedeniyle başlayan kavgada, çarşı ve mahalle bekçisi Kadri K. ile teknisyen yardımcısı Hayri K’nin, açılan ateş sonucu ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çarşı ve mahalle bekçisi olan Mehmet K'nin, silahıyla teslim olduğu emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Mehmet K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

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