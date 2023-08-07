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Türkiye
İHA 07.08.2023 06:30

Zonguldak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 11 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 11 yaralı
[Fotograf: İHA]

Şehit Ömer Halisdemir Bulvarında, çarşı istikametine seyir halinde olan ve süratli olduğu iddia edilen Dursun E.’nin kullandığı ticari araç kavşaktan dönmek isteyen A.D. idaresindeki araca arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile A.D. idaresindeki araç yol kenarındaki refüje savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri her iki araçtaki toplam 11 yaralıya müdahalede bulundu.

Yaralılar daha sonra hastanelere sevk edildi.

Kazaya karışan 2 araç olay yerine gelen çekici vasıtası ile kaldırıldı.

Belediye ekipleri ise araçlardan yola fırlayan parçaları temizledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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