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Türkiye
AA 15.07.2024 06:52

Zonguldak'ta denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ta denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Zonguldak'ta denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
[Fotograf: AA]

Yeşilmahalle Uzunkum Plajı’nda arkadaşlarıyla denize giren Erdal A., bir süre sonra suda kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar su altında arama çalışması başlatırken, Sahil Güvenlik botu su yüzeyinde tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Polis ekipleri de karada arama çalışması yaptı.

Zonguldak'ta denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Erdal A'nın kaybolduğu haberini alarak bölgeye gelen yakınlarından bazıları ise gözyaşı döktü.

Ekiplerin çalışması sonucunda ulaşılan Erdal A'nın cansız bedeni, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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