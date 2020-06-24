Haber Giriş: Kaynak: AA
Zonguldak'ta 2 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 2 ev karantina altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı İhsaniye köyüne Kilimli ilçesinden gelen aile bireyleri, bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.
Aile bireylerinin COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine temasta bulundukları belirlenen 2 hanenin, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca karantina altına alınmasına kararı verildi.
Evlerin bulunduğu sokak kapatıldı
Bölgede önlem alan ekipler tarafından evlerin bulunduğu sokağa giriş ve çıkışlar denetimli hale getirildi.
İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de filyasyon çalışması başlattı.
Etiketler: zonguldak haber karantina ÇaycumaSon Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 16:48
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