Alınan bilgiye göre, Modern Evler Mahallesi'ndeki büfe önünde toplanan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karıştığı gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı.