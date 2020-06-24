Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Modern Evler Mahallesi'ndeki büfe önünde toplanan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kavgaya karıştığı gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: İskenderunSon Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 15:54
Son Haberler
- 16:07
- 16:04
- 16:04
- 16:02
- 16:01
Sıradaki Haber
Küçük çocuğun terör örgütüne katılmasını sağlayan 3 sanığa hapis cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz