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7 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Yurt genelinde kuvvetli sağanak etkili oluyor. Meteorolojinin son hava tahminlerine göre Karadeniz Bölgesi'ndeki 7 il için dolu ve hortum uyarısı yapıldı.
Karadeniz Bölgesi'ndeki Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat ve Ordu için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çorum'un kuzeyi, Amasya, Sinop ve Tokat çevreleri ile Kastamonu, Ordu ve Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış ve dolunun etkili olacağı belirtildi.
24 Haziran 2020- (Çarşamba)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) June 24, 2020
Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/nu8pptNPG9
Açıklamada, oluşabilecek hortum, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve doluya karşı dikkatli ve tedbirli davranılması istendi.
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