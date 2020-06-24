Karadeniz Bölgesi'ndeki Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat ve Ordu için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çorum'un kuzeyi, Amasya, Sinop ve Tokat çevreleri ile Kastamonu, Ordu ve Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış ve dolunun etkili olacağı belirtildi.

24 Haziran 2020- (Çarşamba)

Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/nu8pptNPG9 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) June 24, 2020

Açıklamada, oluşabilecek hortum, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve doluya karşı dikkatli ve tedbirli davranılması istendi.