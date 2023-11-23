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Türkiye
AA 23.11.2023 10:20

Zonguldak'ta 1 denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 11 kişilik mürettebatından 1 denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 10 denizciyi arama çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak'ta 1 denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı
[Fotograf: AA]

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp 11 personel için gece boyunca karadan tarama faaliyeti yürütüldü.

Günün aydınlanmasıyla yeniden başlayan arama çalışmalarında 1 denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan kuru yük gemisinde kaybolan 11 kişiyi arama çalışmaları sonucunda bu sabah saatlerinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Kayıp 10 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının profesyonel ekiplerce aralıksız devam ettiği aktarılan açıklamada, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Zonguldak'ta 1 denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Bölgede AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve diğer ekiplerin katılımıyla kayıp personelin bulunması için karadan, denizden ve havadan çalışma yürütülüyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıktığı sırada askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan birinin cansız bedenine 20 Kasım'da ulaşılmıştı.

Öte yandan fırtına nedeniyle ikiye bölünen ve karaya oturan Kamerun bandıralı yük gemisinin de yakıtının denize yayılmaması için ekipler, bariyer kurarak önlem aldı.

Zonguldak'ta 1 denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Kuru yük gemisi, 19 Kasım'da bölgede etkili olan fırtınada ikiye bölünmüş, kıyıya sürüklenen geminin parçası, limanın beton duvarlarına çarpmış ve kıyıdaki amfi tiyatroya zarar vermişti. Gemideki yabancı uyruklu 13 personel, ekiplerce tahliye edilerek Ereğli Öğretmenevi'ne yerleştirilmişti.

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