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Türkiye
İHA 23.11.2023 10:14

Oltu'da dağdan kopan kaya eve çarptı

Erzurum'un Oltu ilçesinde, dağdan kopan kaya parçası bir evde hasara yol açtı.

Oltu'da dağdan kopan kaya eve çarptı

Oltu’nun Çengelli Mahallesi'nde sağanağın ardından dağdan dev bir kaya parçası koptu.

Kopan büyük kaya, Mahalle Muhtarı Bünyamin Yeşilyurt’un evine çarparak durdu. Evin balkonunda büyük hasara yol açtı.

Muhtar Yeşilyurt, eşi ve çocukları ile birlikte deprem olduğunu sanarak panik yaşadı.

"Bütün evlerde kaya gelme tehlikesi var"

Çengelli Mahallesi Muhtarı Bünyamin Yeşilyurt, “Korkunç bir gürültü ile uyandık. Uyandığımızda deprem oluyor sandık. Çocuklarımı hemen uyandırarak kapıya koştuk. Kapı önünde yamaçtan kopup evimize gelen kayayı gördük. Bu kaya balkonumuza çarparak durdu, mahallemizde de aynı sıkıntıları çeken vatandaşlarımız mevcut. Bütün evlerde kaya gelme tehlikesi var" dedi.

Bünyamin Yeşilyurt’un eşi Esengül Yeşilyurt, "Gece saat 02.30'da deprem oldu sandık. Büyük bir gürültü ile ev sallandı. Çocuklarla birlikte dışarı çıktık, evin önünde büyük bir taş vardı" diye konuştu. 

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