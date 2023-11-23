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Türkiye
AA 23.11.2023 10:16

Ağrı Dağı'nın zirvesinde mercek bulutu görüldü

Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'nın karlı zirvesini kaplayan "şapka" şeklinde mercek bulut oluştu.

Ağrı Dağı'nın zirvesinde mercek bulutu görüldü

5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı, yurt genelinde etkili olan kar yağışıyla zirvesinden eteklerine kadar beyaz örtüyle kaplandı.

İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında yer alan ve bu ülkelerden görülebilen dağın zirvesini, halk arasında "şapka" diye adlandırılan mercek bulut sardı.

Bir süre dağın zirvesinde bu şekilde kalan bulut, amatör ve profesyonel fotoğrafçılar ile vatandaşlarca da cep telefonlarıyla görüntülendi.

Artvin'de de görülmüştü

Mercek bulutu dün de Artvin semalarında görülmüş, vatandaşlar tarafından da ilgi çekmişti.

Artvin'de mercek bulutu ilgi çekti
Artvin'de mercek bulutu ilgi çekti

Mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla oluşuyor.

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