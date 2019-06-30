Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütsel faaliyetlere yönelik soruşturma kapsamında, 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Zonguldak, İstanbul, Antalya ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda 5 zanlı, "sol terör örgütlerinin propagandasını yapmak", "suçu ve suçluyu övmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve örgütsel dokümanlara el konuldu.

Kaynak: AA