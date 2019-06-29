FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar ve açılan davalardaki yargılamalar sürüyor.

Temmuz ayında 7 ilde gerek sanık sayılarıyla öne çıkan gerekse örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 25 dava görülecek. Bu davalarda bin 504 sanık yargılanacak.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 6 dava, örgütün yapılanmasına yönelik de 19 dava görülecek. Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda bin 193, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda da 311 sanık hakim karşısına çıkacak.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 1 Temmuz'da devam edilecek.

Aynı gün, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 245 sanığın yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde bakılacak.

Ankara'da FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlerle ilgili 142 kişinin yargılandığı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde aynı gün devam edilecek.

Temmuz ayında görülecek davalardan bazıları şöyle:

1 Temmuz

Dava adı: Akıncı Üssü davası (475 sanıklı)

Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1-31 Temmuz

Saat: 09.30

Dava adı: Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası (245 sanıklı)

Yer: Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih:1-18 Temmuz

Saat: 09.30

Dava adı: Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davası (142 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1-12 Temmuz

Saat: 09.30

Dava adı: FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası (159 sanıklı)

Yer: İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi-Silivri

Tarih: 1-19 Temmuz

Saat: 10.00

Dava adı: "Balyoz davası" hakimi Ömer Diken'in FETÖ'den yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1 Temmuz

Saat: 16.00

2 Temmuz

Dava adı: FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi yapılanması davası (7 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Tarih: 2 Temmuz

Saat: 11.00

3 Temmuz

Dava adı: FETÖ'nün futbol yapılanması davası (6 sanıklı)

Yer: İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Tarih: 3 Temmuz

Saat: 14.00

Dava adı: FETÖ'nün "Altınşehir" yapılanması davası (2 sanıklı)

Yer: İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3 Temmuz

Saat: 13.30

4 Temmuz

Dava adı: STV programcısı Murat Yeni'nin FETÖ davası (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Tarih: 4 Temmuz

Saat: 11.30

Dava adı: Talha Uğurluel'in FETÖ davası (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi- Çağlayan

Tarih: 4 Temmuz

Saat: 11.00

Dava adı: Adem Huduti'nin emir subayı Sedat Kaya'nın yargılandığı dava (4 sanıklı)

Yer: Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4 Temmuz

Saat: 11.00

Dava adı: Hakan Şükür'ün babasının yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4 Temmuz

Saat: 11.30

5 Temmuz

Dava adı: Sakarya'daki FETÖ/PDY davası (46 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 5 Temmuz

Saat: 09.30

8 Temmuz

Dava adı: İstanbul Jandarma Komutanlığındaki olaylara ilişkin dava (29 sanıklı)

Yer: İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi-Silivri

Tarih 8-10 Temmuz

Saat: 10.00

Dava adı: FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davası (52 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi-Silivri

Tarih: 8-17 Temmuz

Saat: 10.00

9 Temmuz

Dava adı: Gazeteci Mehmet Gündem'in FETÖ davası (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Tarih: 9 Temmuz

Saat: 11.00

10 Temmuz

Dava adı: Ergenekon davası eski hakimi Hasan Hüseyin Özese'nin FETÖ davası (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Tarih:10 Temmuz

Saat: 13.30

11 Temmuz

Dava adı: "Haberdar.com" çalışanlarının FETÖ davası (7 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi - Çağlayan

Tarih: 11 Temmuz

Saat: 10.30

Dava adı: Adil Öksüz'ün kayınvalidesinin yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 11 Temmuz

Saat: 10.20

16 Temmuz

Dava adı: Organize şube polislerinin FETÖ davası (44 sanıklı)

Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Tarih: 16 Temmuz

Saat: 11.00

Dava adı: Düzce'de FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" davası (14 sanıklı)

Yer: Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 16 Temmuz

Saat: 10.30

18 Temmuz

Dava adı: İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava (143 sanıklı)

Yer: İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 18 Temmuz

Saat: 10.00

23 Temmuz

Dava adı: Düzce'deki FETÖ'nün çatı yapılanması davası (77 sanıklı)

Yer: Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 23 Temmuz

Saat: 10.30

25 Temmuz

Dava adı: ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk'ün FETÖ davası (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Tarih 25 Temmuz

Saat: 14.00

30 Temmuz

Dava adı: Konya'daki "gaybubet evi" yapılanması davası (44 sanıklı)

Yer: Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 30 Temmuz

Saat: 09.30

Kaynak: AA