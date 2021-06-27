Kişisel kozmetikte ve geleneksel ilaç yapımında kullanılan renk renk çiçekler İstanbul Zehtinburnu'ndaki tıbbi bitkiler bahçesinde yetiştiriliyor.

Bitkilerin doğal yaşam şartlarına göre yetiştirildiği bahçede, 700'ü aşkın bitki çeşidi bulunuyor.

Tıbbi bitkilerin bir kısmının doğal olarak, bir kısmının açık havada, bir kısmının da serada yetiştirildiğini belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Buradaki maksadımız bu 700 tıbbi bitkinin sürdürülebilirliğini sağlamak." dedi.

60'a yakın özel tür bulunuyor

Tıbbi bitkiler bahçesindeki serada 60'a yakın özel tür bulunuyor.

Uzman Biyolog Tuğçe Ağba Sevencan, "Airplants dediğimiz kökü olmayan direkt havadan nem ile beslenen, su sümbülü dediğimiz Japonya ve Çin’de arıtıcı bitkiler olarak kullanılabilen ya da aloe vera dediğimiz jelinden yanıkta ve cilt bakımında faydalandığımız birçok bitki yine Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesinin serasında bulunuyor." diye konuştu.

Tıbbi bitkiler bahçesi aynı zamanda her yıl yüzü aşkın öğrenciye staj imkanı sağlayan bir araştırma merkezi. Bahçede fitoterapi, aromaterapi ve doğal kozmetik yapım kursları da veriliyor.

Tıbbi bitkiler bahçesi her gün 09.00 ile 16.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebiliyor.

Haber: Fahriye Demirci