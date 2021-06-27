Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 05:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da polise ateş açan kişi gözaltına alındı
Ankara'nın Mamak ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ve akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri kapsamında Tıp Fakültesi Caddesi'nde polis ekipleri kontrol noktası kurdu.
Denetimler sırasında akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bur kişi, polisin "dur" ihtarına uymayarak yanında bulundurduğu silahla ateş açtı.
Şüphelinin silahından çıkan kurşun olay yerindeki polis aracına isabet etti.
Bunun üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edilirken, şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
Sıradaki Haber
Ankara'da otomobil tıra arkadan çarptı: 3 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz