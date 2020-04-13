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Zeytinburnu'nda İstasyon Meydanı yaya trafiğine kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Zeytinburnu'nda 58. Bulvar Caddesi ve İstasyon Meydanı geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı.
Zeytinburnu Belediyesi yaptığı açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında Zeytinburnu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 58. Bulvar ve devamındaki yayalaştırılmış alan ile İstasyon Meydanının zorunla haller dışında yaya trafiğine kapatıldığını duyurdu.
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, trafiğe kapatılan alanlarda incelemelerde bulundu.
Vatandaşlara selam veren Arısoy, onlardan sabırlı olmalarını isteyerek, alınan bu tedbirlerin kararlılıkla sürdürülmesi halinde Türkiye'nin koronavirüs ile mücadeleyi en kısa sürede kazanacağını söyledi.
Etiketler: Zeytinburnu koronavirüs İstanbul covid-19Son Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 16:16
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