Haber Giriş: Kaynak: DHA
Tokat'ta drone ile sosyal mesafe denetimi
[Fotoğraf: DHA]
Tokat'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri drone ile vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde kontrol yaptı.
Koronavirüsün yayılmasına yönelik tedbirler kapsamında Tokat'ta drone ile denetim dönemi başladı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone ile sokağa çıkma yasağı olan yaş grupları ve umuma açık parkların kontrolünü yaptı.
Ayrıca vatandaşların yoğun olduğu banka önleri ve sokaklarda sosyal mesafe kuralına uyup uyulmadığı denetlendi.
[Fotoğraf: DHA]
Yapılan kontrollerde tedbirler dışında hareket eden kişilerin görülmesi halinde yaya veya motorize polis ekipleri bölgeye yönlendirilerek vatandaşların uyarılması sağlandı.
Etiketler: Tokat koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 15:38
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