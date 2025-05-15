Zelenski: Erdoğan'a saygımızdan İstanbul'a heyet yollamaya karar verdik

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski:

Rusya, düşük seviyede temsil edilmesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Trump'a saygımızdan dolayı heyetimizi İstanbul'a göndereceğiz.

Görüşme teklifi Putin'den geldi ama Rusya, düşük profilli bir heyetle bu görüşmeye katılıyor. Yine de heyetimiz, ateşkes konusunda ilk adımın atılması için toplantılara katılacak.

Rusya, savaşı bitirmek istemiyor. Rus heyetinde yer alan isimler, bunu gösteriyor.

Rusya, düşük profilli bir heyetle katıldığı için benim heyetimin de herhangi bir anlaşma yapma yetkisi olmayacak.

Barış için atılacak en küçük bir adımı bile pas geçmeyeceğiz. Yapıcı olacağız ama benim ya da Genelkurmay Başkanı'mın toplantıda olmasına gerek yok. Putin gelmedi.

Putin, direkt görüşmelere hazır olduğunu söylemişti ve ben "Tamam geliyoruz" dedim ve belirtilen tarihte geldim. Bence bütün taraflar, müzakerelere hazır olduğunu teyit etmeli.

Tam ve koşulsuz ateşkes yapılmalıdır. Eğer bunu müzakere etmeye hazırsak, liderler düzeyinde görüşmeliyiz. Ben buradayım ve görüşmelere hazırım.

Biz hızlı bir şekilde barışa ulaşmak istiyoruz. Ancak Rusya karar almaya hazır değil. Çünkü Rusya, savaşı bitirmek istemiyor.

Bu, Rusya'ya yapılan baskının yetersiz olduğunu gösteriyor. Ortaklarımızdan Rusya'yı müzakere masasına oturmaya teşvik edecek ağır yaptırımlar uygulamalarını bekliyoruz.

Savunma Bakanı'mız toplantıda yer alacak. Onlardan daha ciddi bir katılım sergiliyoruz. Çünkü ilerleyen dönemlerde hiç kimsenin Ukrayna anlaşmaya yanaşmadı dememeli.

Putin, barış istiyorsa görüşmeliyiz. Putin'e sesleniyorum: Hadi gelin, görüşelim. Biz, dünyayı gezip müzakere edecek Rus arayamayız. Putin, İstanbul'a gelmiyorsa ben Ankara'dayım. Buraya gelmeli.

Rusya'nın bu tutumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan ciddi bir saygısızlıktır.

Kırım, Ukrayna'nındır. Cumhurbaşkanı Erdoğan da her görüşmemizde Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini ve Kırım'daki işgali kabul etmeyeceklerini söylüyor. Kendilerine teşekkür ediyorum.

İşgal altındaki topraklarımızın Rusya'ya ait olduğunu hiçbir şekilde tanımayacağız. Hiçbir müzakerede Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden taviz vermeyeceğiz.

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