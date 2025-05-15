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Türkiye
TRT Haber 15.05.2025 16:18

Meteoroloji'den Ege Bölgesi için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi'nde yarın beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı yayımladı.

Meteoroloji'den Ege Bölgesi için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Kuzey Ege’de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden itibaren ise güneybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (70-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, 17 Mayıs 2025 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege’de ise rüzgarın, yarın sabah saatlerinden sonra güney ve güneydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (70-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Bu bölgedeki fırtınanın da aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.

Meteoroloji, bölgede beklenen hava durumu nedeniyle İzmir, Aydın ve Muğla için "turuncu" kodlu, Afyonkarahisar, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Kütahya, Manisa ve Uşak için ise "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Yetkililer, kuvvetli fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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