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Türkiye
AA 18.01.2024 14:20

Zehir tacirlerine "Narkogüç-44" operasyonu: 163 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçıları ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 20 ilde düzenlenen "Narkogüç-44" operasyonlarında 741 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini, 163 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Zehir tacirlerine "Narkogüç-44" operasyonu: 163 gözaltı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul, Hakkari, Antalya, Ankara, Malatya, Batman, Elazığ, Siirt, Van, Diyarbakır, Aydın, Ordu, Kahramanmaraş, Samsun, Adana, Edirne, Tekirdağ, Isparta, Kırıkkale ve Kocaeli'de "Narkogüç-44" operasyonlarının gerçekleştirildiğini belirtti.


Operasyonlarda, 741 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini, 163 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."

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Narkotik Uyuşturucu Ali Yerlikaya
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