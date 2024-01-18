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Türkiye
DHA 18.01.2024 13:38

Eşini yaraladığı kül tablası silah sayıldı

Kayseri'de, kendisinin aldattığını öne sürdüğü eski eşini başına kül tablası fırlatarak yaralayan sanığa, 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Sanığın olayda kullandığı kül tablası, 'silah' kapsamında değerlendirildi.

Eşini yaraladığı kül tablası silah sayıldı

Olay, 12 Kasım 2021'de meydana geldi. Fatma Çakır, 1 yıl önce evlendiği ancak olay sırasında boşanma aşamasında olduğu eşi Ahmet Çakır ile tartıştı.

Ahmet Çakır, Fatma Çakır'ı darp edip itekledi, ardından da başına kül tablası fırlattı. Burnunda kırık olan Fatma Çakır'ın şikayetiyle Ahmet Çakır hakkında, 'Kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

Kayseri 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bu yıl 3 Ocak'ta görülen karar duruşmasında, sanık Ahmet Çakır ile avukatı hazır bulundu. Eşini darp etmediğini öne süren Ahmet Çakır, "Aramızda sadece bir itişme oldu. O esnada yaralanmış olabilir ama kesinlikle kendisini ben kasten darp etmedim" dedi.

Hakim, söz konusu eylemde kullanılan kül tablasını silah sayıp sanık Çakır'ı, 'Kasten yaralama' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Bıçaklama iddiasıyla da 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Ahmet Çakır, 24 Aralık 2021'de yaşanan olayda ise kendisini aldattığını öne sürdüğü Fatma Çakır'ı 18 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Ahmet Çakır, bu gerekçeyle Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2022'de yargılandığı davada, 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 'iyi hal' indirimi de uygulanıp, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ahmet Çakır, bu cezayı aldığı davanın duruşmasında, "Fatma, 3-4 gün yaşlı kişilerle imam nikahlı yaşıyor, sonra onların ziynet eşyalarını alarak dolandırıyormuş. Bu olayda da beni dolandırdı. Olay günü 100 bin TL istedi, ben 5 bin TL verdim. Bu para da üzerinden çıktı. Evlilik vaadiyle dolandırıldım. O yaralar boğuşma sırasında bıçağın ucunun çizmesiyle oluştu. Öldürme kastım yoktu. Pişmanım, keşke böyle olmasaydı" dedi. Bu davadan dolayı tutuklu olan Ahmet Çakır'ın, dosyası istinaf mahkemesinde sürüyor. Fatma ve Ahmet Çakır'ın, 17 Şubat 2023'te, 9'uncu Aile Mahkemesi'nde boşandığı öğrenildi.

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