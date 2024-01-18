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Türkiye
AA 18.01.2024 12:22

Kurtköy Gişeleri'nde gişe adaları ve kanopiler kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri'nde gişe adaları ve kanopileri kaldırarak serbest geçiş sistemi (SGS) kurduklarını açıkladı.

Kurtköy Gişeleri'nde gişe adaları ve kanopiler kaldırıldı

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri'ndeki düzenlemelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Söz konusu bölgede gişe adaları ve kanopileri kaldırdıkları bilgisini paylaşan Uraloğlu, vatandaşların hızlı ve güvenli geçiş sağlayabilmesi için SGS kurduklarını belirtti.

Uraloğlu, saha düzenleme çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Daha önce trafiğin hızını düşürmek amacıyla gişelerden geçiş sağlarken artık bu uygulamanın yerini serbest geçişe bırakıyor, böylece bu bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçiyoruz. SGS'yi önümüzdeki günlerde İstanbul'un 5 farklı gişe bölgesinde daha uygulamayı planlarken trafik akışına da hız katmayı amaçlıyoruz."

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İstanbul Abdulkadir Uraloğlu
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