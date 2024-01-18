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Türkiye
AA 18.01.2024 12:04

Malatya'da ağır hasarlı yapıların yıkımında sona gelindi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, geçen yıl ağustos ayında yüzde 15 seviyesinde olan ağır hasarlı binaların kapladığı alandaki yıkım oranı, çalışmaların hızlanmasıyla yüzde 82'ye ulaştı.

Malatya'da ağır hasarlı yapıların yıkımında sona gelindi

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 6 bin binanın yıkıldığı kentte 35 bin 680 bina ağır hasar aldı.

Kent merkezi ve ilçelerde yıkım kararı verilen "hayalet binalar", iş makineleriyle kontrollü yıkılıyor, yüksek katlılarda ise patlayıcı kullanılıyor.

Yıkılan ağır hasarlı binalardaki molozlar iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek depolama alanlarına gönderiliyor.

Malatya'da ağır hasarlı yapıların yıkımında sona gelindi

"Çarşı merkezinde ağır hasarlı bina hemen hemen kalmadı"

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen kentler arasında Malatya'nın da bulunduğunu söyledi.

Depremin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçtiğini hatırlatan Yazıcı, kentte afetzedeler için kalıcı konut çalışmaları tüm hızıyla sürerken ağır hasarlı yapıların yıkımının da aynı şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Malatya'da ağır hasarlı yapıların yıkımında sona gelindi

Yazıcı, kentte ağır hasarlı bina yıkımını ilerlettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Yıkımlarda şu anda yüzde 82 seviyesine geldik. Kentin tamamında yıkım hızlı şekilde devam ediyor. Ağır hasarlı binaların kapladığı alandaki yıkım oranı ağustosta yüzde 15,30 iken şu anda yüzde 82'ye ulaştı. Hatta şehir merkezi, çarşı dediğimiz bölgede yüzde 96-97'ye ulaştık. Çarşı tabir ettiğimiz bölgedeki 200 ağır hasarlı bina dava süreci devam ettiğinden yıkılamadı. Çarşı merkezinde ağır hasarlı bina hemen hemen hiç kalmadı diyebilirim. Kırsaldaki binalarımızı yıkmaya devam ediyoruz. Yeni binaların inşaatı da bir yandan sürüyor."

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