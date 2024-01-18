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Türkiye
AA 18.01.2024 11:46

Ümraniye'de metro çalışması sırasında bitişik haldeki iki bina çöktü

Ümraniye'de İBB'nin metro çalışması sırasında meydana gelen çökmenin ardından tahliye edilen bitişik haldeki iki bina çöktü.

Ümraniye'de Elmalıkent Mahallesi'ndeki biri 2 katlı, biri 3 katlı binanın önündeki yolda İBB'nin metro inşaatı çalışması nedeniyle çökme oluştu.

Bunun üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Alınan önlemler kapsamında tahliye edilen bitişik haldeki iki bina daha sonra çöktü.

Çökme nedeniyle bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

"Ölü ya da yaralı bulunmamaktadır"

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada bina çevresinde gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle Ümraniye Elmakent Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde bulunan ve kullanılmayan üç katlı binada çökme meydana gelmiştir. Binanın boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Bina çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır."

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Ümraniye'de metro çalışması sırasında bitişik haldeki iki bina çöktü
Ümraniye'de metro çalışması sırasında bitişik haldeki iki bina çöktü
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